وزير البترول الجديد: توفير الوقود لمحطات الكهرباء على رأس أولوياتنا

قال المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، إن توفير الوقود اللازم لمحطات الكهرباء ومدها للمواطنين والشركات على رأس الأولويات التي سيتعامل معها خلال الفترة المقبلة، يليها التركيز على زيادة إنتاج الزيت والغاز، فضلا عن ضخ تكنولوجيات حديثة لتنمية الاكتشافات والحصول على حقول جديدة في البحر المتوسط والصرحاء الغربية وجميع أنحاء جمهورية مصر العربية.

وأضاف في لقاء على قناة إكسترا نيوز: «سوف نهتم بشدة بمسألة العمل مع الشركاء الأجانب من أجل جذب المزيد من الاستثمارات لقطاع البترول والغاز في مصر»، مؤكدا التركيز على العنصر البشري وكيفية تنميته بما يخدم قطاعي البترول والغاز والاهتمام بالثروة المعندية، والتي لها أهمية كبرى إذ تجذب الاستثمارات لمصر.

وتابع: «سوف نعمل على جذب الاستثمارات الخارجية والداخلية في قطاعي البترول والغاز، وذلك بالتعاون مع الجهات المختلفة والثروة المعدنية»، مؤكدا الاهتمام الكبير بمشروعات البتروكيمياويات.