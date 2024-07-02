وزير البترول يشكر القيادات والعاملين لما بذلوه خلال فترة توليه المسؤولية

صرح مصدر مسؤول بوزارة البترول، بأن المهندس طارق الملا عقد اجتماعا موسعا مع قيادات الوزارة والعاملين بها، منذ دقائق، مقدما لهم الشكر والتقدير والدعم، لما بذلوه خلال فترة تولية قيادة وزارة البترول والثروة المعدنية.

وأضاف المصدر، أن الوزير عبر عن شكره وتقديره للعاملين في الوزارة، وكل القيادات ورؤساء الشركات، خاصة في ظل النجاحات التي حققتها الوزارة خلال الفترة الماضية بمجهوداتهم.