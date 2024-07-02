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وزير البترول يشكر القيادات والعاملين لما بذلوه خلال فترة توليه المسؤولية

كتب:

مارينا رؤوف
04:29 م | الثلاثاء 02 يوليو 2024
طارق الملا وزير البترول

طارق الملا وزير البترول

صرح مصدر مسؤول بوزارة البترول، بأن المهندس طارق الملا عقد اجتماعا موسعا مع قيادات الوزارة والعاملين بها، منذ دقائق، مقدما لهم الشكر والتقدير والدعم، لما بذلوه خلال فترة تولية قيادة وزارة البترول والثروة المعدنية.

وأضاف المصدر، أن الوزير عبر عن شكره وتقديره للعاملين في الوزارة، وكل القيادات ورؤساء الشركات، خاصة في ظل النجاحات التي حققتها الوزارة خلال الفترة الماضية بمجهوداتهم.

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مارينا رؤوف
بقلم مارينا رؤوف

محررة صحفية بجريدة الوطن ، قسم الاقتصاد،المسؤولة عن ملف البترول والغاز الطبيعي والتعدين، حاصلة على ليسانس آداب قسم إعلام- جامعة حلوان.