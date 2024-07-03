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ننشر السيرة الذاتية للفريق أول عبدالمجيد صقر وزير الدفاع الجديد

كتب:

محمد مجدي
06:13 م | الأربعاء 03 يوليو 2024
لوجو القوات المسلحة المصرية

لوجو القوات المسلحة المصرية

تنشر «الوطن» السيرة الذاتية للفريق أول عبدالمجيد صقر، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي الجديد، بعد حلف اليمين الدستورية أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية القائد العام للقوات المسلحة اليوم، والتي جاءت كالآتي:

الاسم: عبد المجيد أحمد عبد المجيد صقر

السلاح: المدفعية

الرتبة: فريق أول

تاريخ الميلاد: 27/6/1955

تخرج في الكلية الحربية عام 1977

الدفعة 69 حربية

 

التأهيل العسكري:

بكالوريوس العلوم العسكرية من الكلية الحربية.

حاصل على جميع الفرق الحتمية لسلاح المدفعية.

حاصل على ماجستير العلوم العسكرية من كلية القادة والأركان.

حاصل على زمالة كلية الحرب العليا من الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية.

 

الوظائف الرئيسية التي شغلها:

تدرج في جميع الوظائف القيادية بسلاح المدفعية حتى عين مديراً لمعهد المدفعية ،

ثم نائباً لمدير إدارة التجنيد والتعبئة ، ثم مدير إدارة شئون العاملين المدنيين بالقوات المسلحة ،

ونائب مدير الكلية الحربية ، ومدير كلية القادة والأركان ، ثم مديراً لإدارة الشرطة العسكرية ،

ثم مساعداً لوزير الدفاع ثم عين محافظاً للسويس عام 2018 .

الأنواط والنياشين :

حصل على عدد من الأنواط والميداليات منها وسام الجمهورية من الطبقة الثانية ، ونوط التدريب   من الطبقة الأولى ، نوط 25 ابريل 1982  ، ونوط الخدمة الممتازة ، نوط الواجب العسكري من الطبقة الأولى ، وميدالية اليوبيل الفضى لنصر أكتوبر ، وميدالية الخدمة الطويلة والقدوة الحسنة ، وميدالية اليوبيل الذهبى للثورة ، وميدالية اليوبيل الفضى لتحرير سيناء ، وميدالية 25 يناير وميدالية 30 يونيو .

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محمد مجدي
بقلم محمد مجدي

مسئول ملفات مجلس الوزراء، والقوات المسلحة، ووزارة الإنتاج الحربي، والهيئة العربية للتصنيع بجريدة الوطن، درست الإعلام تخصص صحافة، وحاصل على عدة دراسات في مجال الأمن القومي.