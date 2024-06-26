القوات المسلحة تهنئ رئيس الجمهورية بمناسبة الاحتفال بذكرى ثورة 30 يونيو

بعث الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة برقية تهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة بمناسبة الاحتفال بالذكرى الحادية عشر لثورة الثلاثين من يونيو لعام 2024 جاء فيها:-

الرئيس عبدالفتاح السيسي

رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة

يسرني أن أهنئ سيادتكم بالذكرى الحادية عشر لثورة الثلاثين من يونيو ذلك اليوم المجيد من أيام الوطنية المصرية الذي شهد ثورة شعب مصر العظيم، التي ساندتها القوات المسلحة لتصحيح المسار وإعادة بناء الوطن والتأكّيد على أنَّ مصر لكل المصريين.

ومع الاحتفال بهذه الذكرى الوطنية الخالدة فإن القوات المسلحة ورجالها الذين هم أبناء الشعب المصري، يؤكدون أنّهم في مقدمة الصفوف دفاعاً عن الوطن وحماية مقدساته وسلامة أراضيه بكل التضحية والفداء، من أجل أداء الواجب المقدس الذي كلفهم به شعب مصر العظيم لتظل مصر دائماً حصن أمن وأمان لكل المصريين.

حفظ الله مصر ورعاكم وأيدكم دوماً بنصره.

وكل عام وسيادتكم بخير.

كما بعث الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة ببرقية تهنئة مماثلة لرئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة بهذه المناسبة.