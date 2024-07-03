رانيا المشاط: إضافة وزارة التخطيط لـ«التعاون الدولي» نقلة مهمة جدا

أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أنه كان واحد من أهم المطالب في الفترة السابقة، أن تكون الحكومة أقل عددا وأكثر فاعلية، مشددة على أن إضافة وزارة التخطيط لـ«التعاون الدولي» نقلة مهمة جدا.

علاقات مبنية على الاستراتيجيات والمشروعات الوطنية

ولفتت الوزيرة، خلال لقاء خاص لها عبر شاشة «إكسترا نيوز» إلى أن العلاقات الدولية مع الشركاء الدوليين كلها مبنية على الاستراتيجيات والمشروعات الوطنية، ومع دمج الوزارتين سيكون هناك سلاسة بشكل أكبر، أن تكون الاستراتيجية واضحة والتركيز على الاستثمار في رأس المال البشري والتنسيق بين الخطة الاستراتيجية من موارد الدولة مع التمويل الخارج.

وأشارت رانيا المشاط، إلى أن هذا الدمج يعد فرصة كبيرة، والعمل الحكومي به تحديات، لكن سيكون هناك فرصة لترتيب الأولويات، موضحة أن برنامج الحكومة الجديدة سيطرح بشكل شفاف، والدمج بين وزارتي التخطيط والتعاون أمر سهل؛ لأن التعاون الدولي تعمل على التنسيق مع الوزرات، ولذلك كل البرامج والمشروعات واضحة بالوزارة.

استكمال الجهود السابقة

وشددت على أنها تستكمل خلال الفترة الحالية، الجهد الذي بذلته في الفترة الماضية، وكذلك في وزارة التخطيط.