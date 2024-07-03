عاجل.. المدرب يبلغ إدارة الأهلي.. عرض سعودي ضخم للتعاقد مع كولر براتب خيالي

تلقى السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عرضًا تدريبيًا خارجيًا من أجل الرحيل عن الأهلي بنهاية الموسم الكروي الجاري.

وعلم «الوطن سبورت» من مصادر داخل القلعة الحمراء أن كولر أبلغ مسؤولي الأهلي بتلقيه عرضًا من الدوري السعودي براتب مادي ضخم.

وشدد المصدر على أن أحد أندية السعودية عرض على كولر الحصول على راتب سنوي يصل إلى 10 ملايين دولار إلى جانب دفع الشرط الجزائي للأهلي حال موافقته على العرض المقدم.

كولر يبلغ الأهلي بالعرض السعودي

وأوضح أن كولر أبلغ مسؤولي الأهلي بتفاصيل العرض السعودي، إلا أنه قرر الاستمرار داخل القلعة الحمراء من أجل مواصلة الحصول على البطولات مع الفريق.

وأتم المصدر أن الإدارة بدأت التنسيق مع المدير الفني السويسري بشأن ملف الصفقات الجديدة والراحلين، وذلك بعد الاستقرار على الاستمرار في منصبه، ورفض العرض السعودي بشكل نهائي وغلق الملف للتركيز في المنافسة الصعبة على لقب مسابقة دوري NILE.

وفي سياق متصل، كان خالد مرتجي، أمين صندوق النادي الأهلي، أكد في تصريحات تلفزيونية في وقت سابق بتلقي كولر عرضًا سعوديًا قبل بداية الموسم الجاري بمقابل مادي وصل إلى 8 مليون دولار في الموسم الواحد.

تفاصيل راتب كولر في الأهليوشهد عقد كولر الجديد في الأهلي زيادة كبيرة في راتبه وصلت إلى 30 ألف دولار، إذ كان يتقاضى 150 ألف دولار في الشهر ليصبح 180 ألف دولار، كما جرت زيادة رواتب باقي الجهاز المعاون له حسبما أكد مصدر داخل شركة الكرة بالنادي.

ينص عقد كولر الجديد على زيادة قيمة مكافآت التتويج بالبطولات مع النادي الأهلي خلال مدة عقده.