وزير الخارجية الكويتي يهنئ بدر عبد العاطي بمنصبه الجديد

هنأ وزير الخارجية الكويتي، عبدالله علي اليحيا، مساء اليوم الأربعاء، الدكتور بدر عبدالعاطي، وزير الخارجية والهجرة المصري، بمناسبة حلفه اليمين الدستورية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، وذلك عبر تغريدة على موقع «إكس».

معالي السيد عبدالله علي اليحيا، وزير الخارجية، بعث برقية تهنئة إلى معالي الدكتور بدر عبدالعاطي، وزير الخارجية والهجرة بجمهورية مصر العربية الشقيقة، بمناسبة توليه المنصب.



الخبر كاملاً: https://t.co/p0BWPq25bZ pic.twitter.com/FpopVPQfI4 — وزارة الخارجية (@MOFAKuwait) July 3, 2024

وعبّر وزير الخارجية الكويتي، عن خالص التهاني والتبريكات الصادقة، معربًا عن التطلع للعمل المشترك نحو الارتقاء بالعلاقات التاريخية الراسخة، التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين وتعزيزها في مختلف المجالات.