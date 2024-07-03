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وزير الخارجية الكويتي يهنئ بدر عبد العاطي بمنصبه الجديد

كتب:

عمرو حسني
10:08 م | الأربعاء 03 يوليو 2024
وزيري خارجية الكويت ومصر

وزيري خارجية الكويت ومصر

هنأ وزير الخارجية الكويتي، عبدالله علي اليحيا، مساء اليوم الأربعاء، الدكتور بدر عبدالعاطي، وزير الخارجية والهجرة المصري، بمناسبة حلفه اليمين الدستورية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، وذلك عبر تغريدة على موقع «إكس».

وعبّر وزير الخارجية الكويتي، عن خالص التهاني والتبريكات الصادقة، معربًا عن التطلع للعمل المشترك نحو الارتقاء بالعلاقات التاريخية الراسخة، التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين وتعزيزها في مختلف المجالات.

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