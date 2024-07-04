المستشار محمود فوزي: سنعمل على التواصل السياسي مع فئات المجتمع كافة

وجّه المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، خالص الشكر إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي على ثقته الغالية، معربا عن سعادته بالتكليف المشرف لتولي الوزارة.

وأكد في بيان، أنّ المرحلة المقبلة ستشهد تحديات داخلية وإقليمية ودولية، والتغلب عليها يبدأ من التوافق والتفاهم والمناقشة والحصول على مزيد من المعلومات حتى يستطيع الجميع أن يكون على مسافة واحدة، داعيا الله بأن يوفقه وزملاءه لما فيه الخير للوطن.

فوزي: الحوار الوطني منصة جمعت كل المصريين

وأوضح أنّ الدولة المصرية تعيش منذ قرابة عامين ونصف في حالة حوارية وفق مبادرة رئاسية مستنيرة أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي تحت عنوان الحوار الوطني، وهو منصة جمعت كل المصريين من كل التوجهات والتخصصات وفق محاور سياسية واقتصادية ومجتمعية.

استمرار الحالة الحوارية

وأضاف المستشار محمود فوزي أنّ تكليف الرئيس للحكومة بإطلاق التواصل السياسي، إشارة إلى استمرار الحالة الحوارية، والتواصل السياسي جزء منه بطبيعة الحال، وهو ما سيتم العمل عليه باستمرار الصلات المترابطة والطيبة بالحوار الوطني.

وأكد أنّ التواصل السياسي يجمع الحوار الوطني والأحزاب السياسية سواء ممثلة أو غير ممثلة بالمجالس النيابية، وكذلك النقابات والاتحادات ومنظمات المجتمع المدني ليضم التواصل السياسي فئات المجتمع كافة.