محطات نجاح المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية.. مسيرة حافلة

محطات نجاح واحدة تلو الأخرى أثبت فيها المستشار محمود فوزي جدارته لعشرات السنين، وكانت المهمة الأخيرة التي أسندت إليه ونجح فيها كانت رئاسته لحملة الرئيس عبدالفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية، قبل وصوله إلى محطة جديدة كوزير للشئون النيابية.

وكان عمله قاضيًا في مجلس الدولة أول محطات نجاحه بعد حصوله على ليسانس الحقوق عام 2000، كما حصل على ماجيستير القانون (القانون الخاص والقانون العام) 2001 – 2002، وماجستير في القانون الدولي والمقارن من كلية القانون بجامعة انديانا في الولايات المتحدة الأمريكية (ICL) عام 2009.

محطات نجاح في العمل القانوني والنيابي

وبرز في قسم التشريع حيث شارك في إعداد وصياغة ومراجعة العديد من القوانين الهامة، وكان مستشارًا قانونيًا لرئيس مجلس النواب في الفصل التشريعي (2016 – 2020)، ثم تولى المستشار محمود فوزي العديد من المناصب الهامة منها الأمين العام لمجلس النواب، وقبلها مستشارًا قانونيًا لوزير العدالة الانتقالية والشئون القانونية.

ومن بين محطات نجاحه، عندما عمل مستشارًا قانونيًا لوزير الاستثمار والتعاون الدولي، ومستشارًا قانونيًا لوزير التجارة والصناعة، ومستشارًا قانونيًا لوزارة المالية لشئون المشاركة مع القطاع الخاص ومستشارًا قانونيًا لمحافظ الشرقية.

الحوار الوطني والحملة الرئاسية

ولم تقف محطات نجاحه عند هذا الحد لكنه عمل على معاونة الأمانة الفنية للجنة الخبراء الدستوريين العشرة التي ساهمت في وضع مشروع الدستور 2014، وأصبح عضوا للأمانة الفنية ومتحدثا رسميًا باسم اللجنة القومية التي وضعت مشروعات قوانين مباشرة الحقوق السياسة ومجلس النواب وتقسيم الدوائر الانتخابية برئاسة وزير شئون مجلس النواب، وعضو الأمانة الفنية للجنة العليا للإصلاح التشريعي برئاسة رئيس مجلس الوزراء، لجنة الأمن القومي، وترأس الأمانة الفنية للجنة العليا للإشراف على مشروعات المشاركة بين القطاعين العام والخاص.

وحول المحطات السياسية، تم اختياره عضوا ومتحدثا باسم لجنة حماية الحرية الشخصية لمراجعة أوضاع المدنيين المحاكمين عسكريًا عام 2012، وعضوًا بالأمانة العامة للجنة الانتخابات الرئاسية 2012.

وشغل المستشار محمود فوزي منصب الأمين العام للمجلس الأعلى للإعلام في عام 2021.

ونجح في رئاسته للأمانة الفنية للحوار الوطني، ثم وصل إلى أن بات وكيلًا قانونيًا للرئيس السيسي في الانتخابات ورئيسًا لحملته الانتخابية.