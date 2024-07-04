مدبولي يهنئ الرئيس السيسي بالعام الهجري الجديد: نعاهدكم على مواصلة العمل الجاد

هنأ الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية بمناسبة العام الهجري الجديد.

وبهذه المناسبة، قدم رئيس مجلس الوزراء بالأصالة عن نفسه، وبالإنابة عن أعضاء الحكومة، أسمى آيات التهاني وأصدق التمنيات لرئيس الجمهورية، داعياً الله أن يُعيدها على الرئيس بموفور الصحة ودوام التوفيق، وعلى الأمة الإسلامية جمعاء بالخير والأمن والسلام.

وأكّد مدبولي في برقيته، أنَّ هذه المناسبة رمز لتجسيد أسمي معاني الجهاد في نشر مبادئ الدين الإسلامي الحنيف، كما عاهد مدبولي الرئيس على مواصلة العمل الجاد وبذل المزيد من الجهد والعطاء لدفع عجلة التنمية والبناء، كي يتحقق ما يتطلع إليه شعب مصر الوفي من تقدم ورفعة وازدهار.