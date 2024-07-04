10 معلومات عن ‎رئيس الوزراء الهولندي مارك روته.. ترك منصبه على دراجة

أصبح ‎رئيس الوزراء الهولندي مارك روته حديث العالم خلال الساعات الماضية، بعد أن ودع منصبه الذي تولاه ديك شوف، الذي أدي اليمين الدستوري رئيسا لوزراء الحكومة اليمينية الجديدة أول أمس الثلاثاء، فماذا حدث؟

‎رئيس الوزراء الهولندي مارك روته يودع منصبه

وودع ‎رئيس الوزراء الهولندي مارك روته منصبه أمس الثلاثاء، حيث استقل درجاته الهوائية، عابرًا عشرات الحضور في الشارع.

After the Netherlands swore in its new government, the Prime Minister of fourteen years left office on a bicycle.



With 35,000 kilometers of separated cycle tracks and 23.9 million bicycles, cycling is an integral part of everyday life in the Netherlands.



@MiesBee pic.twitter.com/XuvwTbbQE2 — Dutch Cycling Embassy (@Cycling_Embassy) July 2, 2024

وعلق سفير هولندا لدى بريطانيا وأيرلندا الشمالية كاريل فان أوستروم، عبر موقع التواصل الاجتاعي إكس «تويتر سابقا»، قائلًا: «هذه هي هولندا.. رئيس وزرائنا منذ 14 عامًا يترك منصبه على دراجة».

يشار أن روته أصبح الأمين العام الجديد لحلف شمال الأطلسي (الناتو).

Na aankomst op het Binnenhof volgde de ondertekening van de protocollaire overdracht en ontving ik van mijn voorganger Mark Rutte de voorzittershamer van de ministerraad. Hiermee is de politieke leiding van het ministerie van Algemene Zaken officieel overgedragen.#kabinetSchoof… pic.twitter.com/83JD5t7One — Dick Schoof (@MinPres) July 2, 2024

ماذا نعرف عن روته؟

وجاءت أبرز المعلومات عن ‎رئيس الوزراء الهولندي مارك روته الذي ودع منصبه أمس راكبًا دراجته الهوائية، وفق ما ذكرت الموسوعة البريطانية كالتالي:

ولد في 14 فبراير 1967 عمره 57 عامًا

غير متزوج

ينتمي للكنيسة البروتستاتنية الكالفينية

تخرج من جامعة لايدن عام 1992.

يعمل روته كمؤرخ وأستاذ جامعي وسياسي

خلال عمله كرئيس للوزراء كان يعطي محاضرات لمدة ساعتين أسبوعيا في كلية يوهان دي فيت بلاهاي.

عمل روته كوزير دولة للشؤون الاجتماعية والتوظيف من 22 يوليو 2002 إلى 17 يونيو 2004

أول رئيس وزراء ينتمي لحزب الشعب من أجل الحرية و الديمقراطية

تولى رئاسة الحكومة الهولندية لأول مرة عام 2014.

قدم استقالته وحكومته في 15 يناير 2021 في أعقاب فضيحة الاحتيال في رعاية الأطفال، وبعد الانتخابات التي جرت في نهاية 2021 قام بتشكيل الحكومة للمرة الرابعة، والتي بدأت مهامها في 10 يناير 2022.

في 7 يوليو 2023 انهارت حكومة روته الرابعة أثر خلاف حول قوانين لم شمل أسر المهاجرين، أعلن روته استقالة حكومته في اليوم ذاته.