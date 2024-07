10 معلومات عن ‎رئيس الوزراء الهولندي مارك روته.. ترك منصبه على دراجة

أصبح ‎رئيس الوزراء الهولندي مارك روته حديث العالم خلال الساعات الماضية، بعد أن ودع منصبه الذي تولاه ديك شوف، الذي أدي اليمين الدستوري رئيسا لوزراء الحكومة اليمينية الجديدة أول أمس الثلاثاء، فماذا حدث؟

وودع ‎رئيس الوزراء الهولندي مارك روته منصبه أمس الثلاثاء، حيث استقل درجاته الهوائية، عابرًا عشرات الحضور في الشارع.

After the Netherlands swore in its new government, the Prime Minister of fourteen years left office on a bicycle.



With 35,000 kilometers of separated cycle tracks and 23.9 million bicycles, cycling is an integral part of everyday life in the Netherlands.



