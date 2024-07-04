خبير عسكري: الاحتلال الإسرائيلي يمارس حربا نفسية على اللبنانيين

قال الخبير العسكري والاستراتيجي اللبناني، أكرم سريوي، إنّ طيران الاحتلال الإسرائيلي يخرق حاجز الصوت في سماء لبنان، ما يتسبب في تكسير الزجاج في المنازل وإرهاب السكان وإظهار القوة الإسرائيلية، متابعا: «هذه أحد أنواع الحرب النفسية والمعنوية على سكان جنوب لبنان واللبنانيين».

وأضاف «سريوي»، في مداخلة عبر قناة القاهرة الإخبارية: «إسرائيل تستبعد حماس وحزب الله من أي مباحثات أو مشاريع أو مسودات حل يتم وضعها، وبالتالي كل ما قدم إلى حماس ولبنان عبارة عن إملاءات وليس تسويات».

وتابع: «عندما تقترح إسرائيل صفقة ما فإنّها تريد هدنة 6 أسابيع تعيد خلالها الأسرى ثم تعود بعد ذلك لاستئناف الحرب وتهجير الفلسطينيين والحرب عليهم، وبالتالي فإنّها تقدم املاءات لاستسلام حماس وإلقاء السلاح، ما ينسحب على لبنان أيضا، فكل المسودات التي قدمت إليه بمثابة إملاءات إسرائيلية تطلب انسحاب حزب الله وتراجعه عن الحدود لمسافة 10 كيلو مترات».