دول طلبت من مواطنيها عدم السفر إلى لبنان.. وبريطانيا تجدد نصيحتها

مع استمرار التصعيد بين حزب الله وإسرائيل على الحدود الجنوبية اللبنانية مع دولة الاحتلال الإسرائيلي، ورغم المحاولات الدولية لاحتواء التوترات المستمرة منذ العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، جددت بعض الدول مطالبها من رعاياها بعدم السفر إلى لبنان خلال الفترة الحالية، آخرها كانت بريطانيا، والتي نصحت رعاياها مجددًا بتجنب السفر إلى لبنان، بحسب وكالة «رويترز».

كما جددت الولايات المتحدة نصحيتها لرعاياها أيضًا، بإعادة النظر في السفر إلى لبنان في الوقت الراهن، وأكدت أنها تحثهم بشكل خاص على عدم التوجه إلى جنوب لبنان، والحدود السورية، ومخيمات اللاجئين في لبنان.

أمريكا تضع لبنان بالمستوى الرابع لتحذيرات السفر

وبحسب فيدانت باتيل، نائب المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، قال إن جنوب لبنان خلال الوقت الراهن ضمن المستوى الرابع من تحذيرات السفر، أي «لا تسافر»، مشيرًا إلى أنه يجرى التقييمات بناءً على الظروف الموجودة على الأرض.

ودعت هولندا وألمانيا مواطنيها أيضًا لمغادرة لبنان في أقرب وقت، بسبب التصعيد على الحدود بين إسرائيل، كما حذرت وزارة الخارجية الألمانية، من أن التوترات على الحدود بين لبنان وإسرائيل يمكن أن تشهد تصعيدًا خطيرًا في أي لحظة.

كندا تنصح مواطنيها بتجنب السفر إلى لبنان

وفي وقت سابق من شهر يونيو الماضي، نصحت كندا مواطنيها أيضًا بتجنب السفر إلى لبنان بسبب تدهور الوضع الأمنى على الحدود الجنوبية، محذرة من خطر الصراع المسلح والهجمات الإرهابية.

الكويت تطلب من رعاياها مغادرة لبنان

وكانت الكويت أيضًا، دعت مواطنيها إلى التراجع عن قرار السفر إلى لبنان خلال الوقت الحالي، نظرًا للتوترات الأمنية التي تشهدها المنطقة، كما طلبت من الموجودين حاليًا في لبنان، ضرورة مغادرتها في أسرع وقت ممكن.