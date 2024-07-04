طلاب الثانوية الأزهرية يؤدون امتحان مادة التوحيد.. لا شكاوى من الأسئلة

انطلق منذ قليل امتحان مادة التوحيد لطلاب الشعبة الأدبية بالشهادة الثانوية الأزهرية على مستوى معاهد الجمهورية، والمقرر أن يستمر لمدة ساعتين متواصلتين.

غرفة عمليات مركزية لمتابعة الامتحانات

وأوضح الشيخ أيمن عبدالغني، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، أن القطاع يتابع سير الامتحانات من خلال غرفة العمليات المركزية على مستوى الجمهورية، لضمان سير الامتحانات بشكل طبيعي ورصد أي معوقات تؤثر على سير العملية التعليمية والتصدى لها بشكل فوري، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف.

وأشار في تصريحات لـ«الوطن»، أنه حتى الآن يسير الامتحان بشكل طبيعي، ولم ترصد غرفة العمليات المركزية أي تجاوزات أو مخالفات تذكر في اللجان الامتحانية، لافتا إلى تواجد وكلاء المديريات والمناطق الأزهرية على رأس وفود تتفقد لجان الامتحان بشكل مفاجئ لضمان الهدوء والنظام داخل اللجان وفي محيطها.

امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية

وبلغ عدد المتقدمين لامتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية من القسم العلمي 32 ألفًا و319 طالبًا، و27 ألفًا و927 طالبة، وبلغ عدد المتقدمين من القسم الأدبي 59 ألفًا و169 طالبًا، و36 ألفًا و977 طالبة، بإجمالي طلاب 156 ألفًا و392 طالبًا وطالبة، مقسمين على 590 لجنة على مستوى الجمهورية.