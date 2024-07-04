اختبار بسيط لمعرفة مدى حاجة جسدك لتناول الماء.. «النتيجة مفاجأة»

الحصول على كمية كافية من المياه يوميًا، تساعد على الشعور بالتحسن، سواء على المستوى النفسي أو الجسدي، لذلك ينصح الخبراء دائمًا بتناول كمية وفيرة من المياه، من أجل تفادي العديد من الأمراض والاضطرابات المترتبة على عدم تنفيذ تلك النصيحة، فكيف تعرف مدى حاجة جسدك للمياه من عدمها؟

اختبار بسيط لمعرفة حاجة جسدك لتناول المياه

اختبار بسيط يمكن أن يدلك على ما إذا كنت تعاني من الجفاف أم لا، من أجل تفادي الأعراض الجانبية لقلة تناول الماء، يتمثل في سحب جلد البطن أو الأصابع أو الصدر والضغط عليه لبضع ثوانٍ، ثم تركه.

بعد تطبيق هذا الاختبار إذا عاد الجلد على الفور إلى وضعه الطبيعي، فهذا يشير إلى أن لديك ترطيبا كافيا، وفقًا لدانا بريمز، أخصائية أمراض القدم، حسبما نقلت شبكة «سكاي نيوز».

«اضغط على عقدة إصبعك، إذا عادت إلى وضعها الطبيعي فأنت تشرب كمية كافية من الماء، وإذا بقي الجلد مرتفعًا فأنت تعاني من الجفاف».. هكذا شرحت كيفية تطبيق هذا الاختبار من أجل الوقوف على مدى حاجة جسدك للحصول على الماء.

الفيديو الذي نشرته بريمز عبر حسابها على منصة «تيك توك» حصد أكثر من 4.5 مليون مشاهدة، حيث شرحت أن هذا الاختبار يُعرف بـ«اختبار مرونة الجلد»: «عندما تكون البشرة رطبة، فإن لها مرونة أكبر وتعود بسرعة إلى شكلها الأصلي. بينما يقل الجفاف من مرونة الجلد ويتسبب في عودته ببطء إلى الحالة الطبيعية».

شرب كميات كافية من الماء يساعد على الحفاظ على الكولاجين في البشرة، الذي ينخفض مع تقدم العمر، وهو أمر مهم بغض النظر عن كمية الماء التي تتناولها، إضافة إلى ذلك، العلامات الأخرى التي تشير إلى الجفاف تشمل العطش الشديد، والتبول القليل، والبول الداكن، والتعب، والدوخة، والارتباك.