عضو بـ«الشيوخ»: الحكومة الجديدة قادرة على التعامل مع التحديات الراهنة

قال النائب مصطفى الكحيلي، عضو مجلس الشيوخ، إن الحكومة الجديدة تضم العديد من الكفاءات والخبرات، وقادرة على التعامل مع التحديات الراهنة، مشيرا في بيان صحفي إلى أن هناك ملفات كثيرة يجب أن تضعها الحكومة في أولوياتها، منها الملف الاقتصادي، الذي يتمثل في جذب الأستثمارات الاجنبية، وضبط الأسعار في الأسواق.

ملف الإصلاح الاقتصادي

وطالب الحكومة الجديدة باستكمال ملف الإصلاحات الاقتصادية، والتركيز على جذب وزيادة الاستثمارات المحلية والخارجية، خاصة في ظل البنية التحتية الجديدة، مضيفا «على الحكومة تشجيع القطاع الخاص باعتباره شريك مهم لدعم الاقتصاد الوطني».

دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة

وطالب الحكومة الجديدة بالعمل على دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتوسع فيها، من أجل توفير فرص عمل حقيقية للشباب، خاصة وأن المشروعات الصغيرة تعد قاطرة التنمية الاقتصادية وداعم للاقتصاد الوطني.