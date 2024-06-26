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ملفات على مائدة مجلس النواب اليوم.. أبرزها قانون المرافعات

كتب:

ولاء نعمه الله
11:31 ص | الأربعاء 26 يونيو 2024
مجلس النواب - أرشيفية

مجلس النواب - أرشيفية

بدأ مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة اليوم، مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968.

إعادة توزيع القضايا على المحاكم المختلفة

يهدف مشروع القانون إلى رفع النصاب القيمي لاختصاص المحاكم الجزئية والابتدائية، مع رفع النصاب الانتهائي للأحكام الصادرة لكل منهما، ما يؤدي إلى إعادة توزيع القضايا على المحاكم المختلفة بشكل عادل ومتوازن لتحقيق العدالة الناجزة.

كما ينظر المجلس في جلسته عددا من الاتفاقيات الدولية وهي:

قرار رئيس الجمهورية رقم 83 لسنة 2024 بشأن الموافقة على انضمام جمهورية مصر العربية إلى عضوية صندوق تنمية الصادرات في إفريقيا (FEDA).

قرار رئيس الجمهورية رقم 50 لسنة 2024 بشأن الموافقة على التعديل الثامن لاتفاقية الأعمال الزراعية للتنمية الريفية وزيادة الدخول بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.

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بقلم ولاء نعمه الله

محرر متخصص فى الشأن السياسي والبرلماني.