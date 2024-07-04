وزير الداخلية يهنئ الرئيس السيسي بالعام الهجري: حفظكم الله لمصر

بعث اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، برقية تهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي، بمناسبة العام الهجري الجديد 1446.

وجاء في البرقية: «يطيب لي وهيئة الشرطة ونحن نستقبل العام الهجري الجديد 1446 أن نبعث لكم بأسمى آيات التهاني سائلين الله تعالى أن يُمتعكم بموفور الصحة ودوام التوفيق والسداد».

وأضاف: «سيادة الرئيس، احتفالنا بذكرى الهجرة النبوية الشريفة يحمل لنا دروسا عظيمة تمثل حافزا لمواصلة العطاء في الزود عن أمن مصر وأبنائها والدفاع عن مكتسباتها ومقدراتها، ونستلهم من سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، صلابة الإرادة والصمود أمام التحديات، والإيمان الراسخ بأنّ المثابرة والتضحية هما السبيل لتحقيق الأهداف».

وأتمّ: «حفظ الله مصر الكنانة ورعى رجالها وأبطالها، ووفقكم لتحقيق المزيد من النمو والتنمية والرخاء لشعبها العظيم، إنه تعالى على كل شيء قدير، وكل عام وأنتم بخير».

وأرسل وزير الداخلية، برقية مماثلة بالمناسبة ذاتها، إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والمستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، والمستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ، والإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، والدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، والدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية.

كما أرسل برقيات مماثلة أيضا، إلى الفريق أول عبدالمجيد صقر، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والفريق أحمد فتحي خليفة، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، إضافة إلى برقيات تهنئة للقيادات والضباط والعاملين المدنيين والأمناء والمساعدين والمندوبين ومعاوني الأمن والجنود والخفراء والمجندين وزملائهم في مأموريات حفظ السلام بوزارة الداخلية.