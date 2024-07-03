السيرة الذاتية للدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية

نشرت الصفحة الرسمة لرئاسة مجلس الوزراء على «فيسبوك»، بيانا صادرا عن وزارة التموين والتجارة الداخلية بالسيرة الذاتية للسيد الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية.

من هو شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية؟

أكثر من 31 عاما من الخبرة المصرفية في إعادة هيكلة البنوك والمؤسسات المالية، تطوير البنوك، التجزئة المصرفية، الخدمات المصرفية الخاصة، إدارة شبكات الفروع، إدارة مخاطر الإئتمان وصناعة بطاقات الدفع وقروض الشركات بالإضافة إلى تنمية الأعمال وإدارتها وتدريب العمالة.

المهارات الأساسية والقدرات

خبرة عملية ممتازة في مهارات الإدارة والاتصال.

القدرة علي التواصل والعرض بكل ثقة ووضوح وشكل فعال.

القدرة علي التفكير بشكل ابداعي لتقديم اختيارات وايجاد حلول.

مفاوض بارع ذو خبرة مثبتة في مجالي التجارة والبنوك.

مهارات قيادة قوية في حوكمة الإدارة وتطوير الاعمال الجديدة.

فهم شامل لمباديء الإدارة المالية.

عضو فريق محفز يركز على النتائج وذو نظرة إيجابية وتركيز واضح علي الجودة العالية وأرباح الأعمال.

المهارات الشخصية

معرفة مالية جيدة.

التأثير على فرق العمل المشتركة المهام.

التركيز علي النتائج.

بناء الفريق.

مجالات الخبرة

إجراءات الإدارة، إدارة المشروعات، مراقبة الميزانيات، التسليم في الموعد، تطوير العمل، العلاقات مع الموظفين، التنبوء والتمويل والتعامل مع العملاء.

خبرات العمل

الهيئة القومية للبريد

• رئيس مجلس الإدارة - منذ يونيو 2020 وحتى تاريخه

بنك ناصر الاجتماعي

النائب الأول لرئيس مجلس الإدارة، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب منذ مارس 2017 حتي نهاية مايو 2020.

عضو مجلس إدارة شركة أبو قير للاسمدة

عضو مجلس إدارة إيجبشان جلف للاستثمار

عضو مجلس إدارة شركة هامينز للصناعات التكنولوجية

عضو مجلس إدارة صندوق تأمين الاسرة

عضو مجلس إدارة مؤسسة تنمية الاسرة والمجتمع

المهام والمسؤوليات

• إدارة وتعزيز والإشراف علي كافة الاعمال والأنشطة المالية.

• العمل على تطوير وتنمية العمل لضمان تحقيق الارباح .

• تحديد مجالات الاختلاف الاساسية بالسوق المحلي .

• العمل على زيادة القيمة لدعم العمل وتسلم إدارة الحسابات الرئيسية باهتمام شخصي.

• العمل على اكتساب عملاء جدد .

• ضمان عمل كافة الموظفين في اطار روح وتوجيهات معايير العمل وسياسات الامتثال.

• مراقبة الصحة والسلامة .

• تقديم التقارير الي الرئيس التنفيذي وقيادة أكثر من 600 موظف وإدارة 17 فرعا موزعة في جميع انحاء مصر، بالإضافة الي 5 عمليات مركزية (الصراف الآلي & التحويل البنكي، صناديق الاستثمار، حماية الأسهم، خزينة المقر الرئيسي).

• المساهمة في مضاعفة محفظة التجزئة المصرفية بنسبة 10 مرات بمعدل تأخر أقل من 2% عن طريق نشر شبكة فروع التجزئة المصرفية، الخدمات المصرفية الخاصة، المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، تقديم منتجات تجزئة جديدة وتطوير سياسات وإجراءات التجزئة .

• إنشاء مركز بطاقات الائتمان مع كافة آليات الدعم، مركز الاتصال، فريق المبيعات، الخدمات المصرفيه عبر الانترنت، بطاقات الائتمان البلاتينية ومضاعفة عدد أجهزة الصراف الآلي .

• مدير علاقات المستثمرين بالبنك المصري الخليجي بالبورصة المصرية.

• رئيس لجنة تجهيز الفروع الجديدة ولجنة قنوات التسليم .

• عضو لجنة الأصول والمسئوليات ((ALCO ، اللجنة التوجيهية للنظام المصرفي الأساسي (Misys) ولجنه الطوارئ.

• عضو مجلس إدارة تنمية والمصرية الخليجية القابضة للاسثمارات المالية .

• عضو مجلس إدارة ونائب رئيس شركة هامينز للصناعة التكنولوجية .

البنك المصري الخليجي (EGB)

قائم بأعمال العضو المنتدب ديسمبر 2014 - فبراير 2017 .

المدير العام ورئيس شبكة فروع التجزئة المصرفية وعضو اللجنة التنفيذية يونية 2007 - ديسمبر 2014 .

البنك الوطني للتنمية (NBD) الان (بنك ابوظبي الإسلامي)

المدير العام، رئيس اللجنة العليا لشبكة فروع التجزئة المصرفية مايو 2004- مايو 2007

رئيس لجنة الإصلاح المكلفة من البنك المركزي المصري (CBE ) بقيادة التغيير، تعزيز ثقافة الإصلاح الجديده والتعريف بالاستراتيجية الجديدة لإعادة الهيكلة.

طور خطة إعادة هيكلة فروع البنك، سياسة ائتمان التجزئة المصرفية، قطاع التجزئة المصرفية وبرنامج اصدار بطاقات MasterCard

إنجاز اتفاق التمويل الائتماني مع الشركة القومية للغاز واتفاق التحالف الاستراتيجي بين البنك الوطني للتنمية وشركة التجاري الدولي للتأمين على الحياة.

رئيس لجنة الائتمان، لجنة التمويل المتناهي الصغر، لجنة التجزئة المصرفية واللجنة المسؤولة عن تبادل معلومات الائتمان مع مكتب الائتمان.

نائب رئيس لجنة أتمتة تكنولوجيا المعلومات

عضو اللجنة العليا للسياسات، الأصول والالتزامات، لجنة الموارد البشرية ، لجنة التدريب وإدارة لجنة نادي كبار المصرفيين بالمعهد المصرفي المصري.

عضو مجلس إدارة الشركة الوطنية لمشروعات البيئة ومعالجة المياه، الشركة العقارية بالبنوك الوطنية والشركة الوطنية لانتاج البذور وشركة الدلتا للصلب.

البنك التجاري المصري

نائب المدير العام، رئيس التجزئة المصرفية مارس 2003 – أبريل 2004، العمليات يونيو 2002- مارس 2003

طور استراتيجيات اعمال التجزئة البنكية والخطط فيما يخص المنتجات، العمليات و قنوات التوزيع

نفذ عمليات مصرفية مركزية بالكامل وفقا للمتاح مسبقا من (نظام مصرفي) وموارد بشرية

عضو اللجنة الإدارية العليا

عضو مجلس إدارة شركة إيجيبت كارد والشركة التجارية المصرية للاستشارات التأمينية

البنك المصري الأمريكي (EAB)

مساعد المدير العام، رئيس قروض الشركات يناير 2001 – مايو 2002 .

مساعد المدير العام، المدير الإقليمى هليوبوليس أغسطس 1999 – يناير 2001.

المدير التنفيذى، المدير الإقليمي للعمليات أغسطس 1997 – أغسطس 1999.

كبير مدير العلاقات أبريل 1996 – يونيو 1997.

مدير فرع مدينة نصر مارس 1995 – أبريل 1996.

بدأ العمل كصراف وتقدم إلى عدة مناصب عليا سبتمبر 1989 – مارس 1995.

عضويات مجالس الإدارة

عضو مجلس إدارة البنك المصري الخليجى – نوفمبر 2022.

عضو مجلس إدارة شركة اتصالات مصر - 2022.

عضو مجلس إدارة الشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي – مارس 2022.

عضو مجلس الأكاديمية العربية للعلوم الإدارية والمالية والمصرفية – نوفمبر 2022.

• عضو مجلس كلية التجارة وإدارة الاعمال بجامعة حلوان– يناير 2024.

• عضو مجلس أمناء الأكاديمية الوطنية لتدريب وتأهيل الشباب – يونيو 2024.

المؤهلات العلمية

دكتوراة في إدارة الأعمال - جامعة عين شمس، 2013.

ماجستير في إدارة الأعمال تخصص بنوك، الأكاديمية العربية للعلوم المالية والمصرفية، 2009.

بكالوريوس تجارة تخصص محاسبة، جامعة عين شمس، 1987.

الدورات التدريبية

برنامج قادة المستقبل، البنك المركزى المصري مايو – أكتوبر 2003.

أتم 440 ساعة تدريبية في المعهد المصرفي المصري.

أتم الدورة المصرفية الدولية في بنك نيويورك.

حصل على شهادة من زيورخ بسويسرا في مجالات: استرداد الائتمان والتعامل مع القروض المعدومة، منتجات التأجير، منتجات الرهن العقاري، القنوات الالكترونية للعملاء التجاريين و الشركات، الخدمات المصرفية عبر الهاتف وعبر الانترنت و الخدمات المصرفية الخاصة و الخدمات المصرفية البديلة.

البرنامج الاحترافي لإدارة مخاطر الائتمان، بنك أمريكان اكسبريس ديسمبر 1996 .

مجموعات الائتمان المستندي وخطابات الضمان، الجامعة الأمريكية بالقاهرة فبراير 1990 - فبراير 1993

إدارة الائتمان المصرفي – حماية الأصول، الجامعة الأمريكية بالقاهرة فبراير 1990.

دورة تحويل الأصول والخصوم، الجامعة الأمريكية بالقاهرة يناير 1990 .