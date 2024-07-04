«القاهرة الإخبارية»: حكومة نتنياهو تقرر الاستمرار في الحرب على غزة رغم الإخفاق الداخلي

عرضت قناة «القاهرة الإخبارية» تقريرا تلفزيونيا بعنوان «رغم الإخفاق الداخلي.. حكومة نتنياهو تقرر الاستمرار في الحرب على غزة»، أكد أن أصداء المقال الذي نشرته صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية حول رغبة جنرالات كبار سابقين وحاليين في الجيش الإسرائيلي إنهاء الحرب في غزة لا تزال تدوي داخل إسرائيل.

تصاعد أزمة إسرائيل

وكشف أن صحيفة هارتس الإسرائيلية نشرت مقالا للمحلل السياسي آموس هاريل بعنوان «تحت وابل من الفضائح اليومية .. يصرف نتنياهو ووزراؤه الانتباه عن أزمة إسرائيل المتصاعدة»، رصد فيه حالة التخبط والاختلاف بين قرارات جيش والحكومة من جانب والهوة بين السياسيين وجنود المعركة من جانب آخر.

وتابع التقرير: «الكاتب الإسرائيلي اعتبر أن التفاصيل التي تضمنها نيويورك تايمز لم تعد تخفى على أحد من الداخل، فوزراء الحكومة يشغلون الرأي العام بقضايا فرعية لصرف الانتباه عن إخفاقاتهم المستمرة والفشل المستمر في تحقيق أهداف الحرب التي أعلنت في السابع من أكتوبر».

تضارب تصريحات نتنياهو

وذكر التقرير أنه مع تضارب التصريحات بين نتنياهو ووزير دفاع الاحتلال جالانت بشأن المرحلة التالية للحرب في غزة، نشرت صحية هاآرتس مقالا آخر نقل عن مصادر دبلوماسية أوروبية توقع أن يتحول المشهد في غزة إلى حرب عصابات على غرار ما حدث للجيش الأمريكي في أفغانستان والعراق، في ظل غياب خطة محكمة.