ماكرون يدعو نتنياهو لتجنب التصعيد مع حزب الله وعدم إطلاق عملية جديدة في غزة

شدد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، خلال اتصال هاتفي، مع رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، على منع اتساع الصراع على الحدود اللبنانية، ومنع اندلاع حرب ضد حزب الله، وذلك وفق بيان صادر عن قصر الإليزيه.

ماكرون يعرب عن قلقه من التصعيد بين إسرائيل وحزب الله

وأعرب «ماكرون»، عن قلقه من التصعيد بين حزب الله وإسرائيل، مشددًا على أن اشتعال الحرب سيلحق أضرارًا بالغة بإسرائيل ولبنان، وسيشكل خطورة على الشرق الأوسط.

ماكرون يدعو نتنياهو لعدم إطلاق عملية جديدة في غزة

كما أضاف «الإليزيه»، أن «ماكرون» دعا «نتنياهو» إلى عدم إطلاق عملية جديدة قرب خان يونس ورفح الفلسطينية في قطاع غزة.