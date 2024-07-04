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رئيس الوزراء يتابع جهود توافر السلع وضبط الأسواق

كتب:

أسماء زايد
12:06 م | الخميس 04 يوليو 2024
رئيس مجلس الوزراء

رئيس مجلس الوزراء

 يتابع مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اليوم في ثاني اجتماع له جهود توافر السلع وضبط الأسواق.

وسنوافيكم بالتفاصيل بعد قليل.

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