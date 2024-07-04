رئيس الوزراء يتابع جهود توافر السلع وضبط الأسواق كتب: أسماء زايد 12:06 م | الخميس 04 يوليو 2024 رئيس مجلس الوزراء يتابع مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اليوم في ثاني اجتماع له جهود توافر السلع وضبط الأسواق. وسنوافيكم بالتفاصيل بعد قليل. تابعو أخر أخبار الوطن علي Google News اقرأ المزيد: مؤتمر صحفي لرئيس مجلس الوزراء غدا في العاصمة الإدارية «معلومات مجلس الوزراء»: مصر تتبع المعايير الدولية لتأهيل ودمج ذوي الهمم تفاصيل مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي.. مجلس الوزراء يوضح بوابة مجلس الوزراء تنشر أسعار اللحوم اليوم الجمعة 28-6-2024 بالأسواق رئيس مجلس الوزراء يعقد مؤتمرا صحفيا بعد قليل مجلس الوزراء السلع الأسواق بقلم أسماء زايد