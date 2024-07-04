مدبولي: إسناد الصناعة والنقل لـ كامل الوزير بسبب الثقة الكبيرة في قدراته

قال مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء إنَّ التنمية الصناعية من أهم الملفات الحكومة الذي يمثل حياة أو موت للدولة المصرية، والذي تمّ إسناده للمهندس كامل الوزير بجانب ملف النقل، وتمّ تكليفه وإشغاله حقيبتين وزاريتين والسبب أنه كفاءة إدارية وتنفيذية من الدرجة الأولى.

وتابع مدبولي، خلال كلمته بمؤتمر صحفي يعقد الآن، أنَّ ما أحدثه المهندس كامل الوزير من طفرة في وزارة النقل أعطانا ثقة وطمأنينة على قدرته في تحقيق إنجاز وطفرة في حقيبة الصناعة أيضاً، بدعم من مجلس الوزراء ككل، ولأنه لا تزال هناك مشروعات كبيرة بملف النقل تستدعي تواجده واستمراره في الوزارة للإشراف عليها حمل الحقيبتين.