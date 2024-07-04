خبير اقتصادي: تذليل العقبات أمام المستثمرين يضمن نجاح الإصلاح الاقتصادي

أثنى الدكتور محمد عبد الوهاب الخبير الاقتصادي، على عودة وزارة الاستثمار وضم قطاع التجارة الخارجية لها، مشيرا إلى أن هذا يدعم جهود الحكومة في جذب الاستثمارات سواء المحلية أو الأجنبية، وتذليل كل العقبات أمام المستثمرين من خلال جهة واحدة حتى لا يضطر للتعامل مع أكثر من وزارة، قد تتضارب أو حتى تتناقض إجراءتها.

تحسين مناخ الاستثمار

وأكد أن تحسين مناخ الاستثمار من أهم أولويات الحكومة، وطالب من وزير الاستثمار بأن يولي أهمية كبيرة من أجل الترويج للاستثمار الأجنبي المباشر، من خلال تنظيم مؤتمرات ومنتديات استثمارية لجذب المستثمرين وتعريفهم بالفرص الاستثمارية في مصر.

التصنيع من أجل التصدير

وشدد عبد الوهاب على ضرورة استمرار الحكومة في ترشيد الإنفاق ودعم المنتج المصري، والتصنيع من أجل التصدير لتقليل الضغط على النقد الأجنبي، وللحفاظ على المكتسبات التي جرى تحقيقها خلال الفترة الماضية، مطالبا أيضا بضرورة تحسين البيئة القانونية لحماية المستثمرين، وتطبيق إجراءات لحماية حقوق المستثمرين وتعزيز الشفافية، بجانب سرعة حل منازعات الاستثمار بشكل سريع وفعال يكفل ضمان حقوق المستثمرين.