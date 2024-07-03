مقرر أولويات الاستثمار بالحوار الوطني: السير الذاتية للوزراء تبشر بالأمل

أكد الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، مقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطني، أن السير الذاتية للوزراء بالحكومة الجديدة شيء مفرح، وتبشر بالأمل وتدعو للتفاءل موضحا أن المهم وما يميز المشهد الآن هو أن التوصيات الصادرة من الحوار الوطني جرى الأخذ بها في التشكيل الوزاري الجديد.

التشكيل الوزاري به كثير من الشباب

وأوضح «محسب»، خلال لقائه مع الإعلامي محمد مصطفى شردي، ببرنامج «كل يوم»، المُذاع عبر شاشة «أون»، أن الحكومة الجديدة بها الكثير من الشباب، وهو ما كان أحد مخرجات الحوار الوطني أيضا، لتمكين الشباب الذي لديهم القدرات الكبيرة جدا، مشددًا على أن هناك العديد من المسؤولين على مستوى الوزراء والمحافظين ونوابهم من هيكل الحوار الوطني.

وشدد على أن وزير الاستثمار هو بأعلى كفاءة ومستوى، وهذه الحقبة الوزارية هي استجابة للحوار الوطني والاهتمام بالصناعة أيضًا من مخرجات الحوار الوطني ودمجها، واختيار شخصية الفريق كامل الوزير الذي أنجز في العديد من المجالات، وليس هناك مانع أن يفتح الباب أمامه ليكون وزيرا للصناعة، وهو الذي وطن صناعة القطارات في مصر، مشيرا إلى أنه يجري التركيز على فكرة ضبط الأسواق والأسعار للمواطنين.

مبادرة «ابدأ» مصدر فخر

ولفت عضو مجلس النواب، إلى أن مبادرة «ابدأ» مصدر فخر، مشددا على أن تسهيل الإجراءات للشباب سيكون له مردود لبدأ الإنتاج، ويجري التركيز على توسع المبادرة لتشمل الصناعات الكبيرة والضخمة، وهذه العوامل التي ستأخذ مصر مكانتها الطبيعية.

ونوه إلى أن «الحوار الوطني غير شكل مصر اقتصاديا، وأكد أن مصر لها القدرة وجاذبة وفرصة كبيرة للاستثمار، و80% من اتفاقات مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي أساسها الحوار الوطني».