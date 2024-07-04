وزير الاستثمار: مضاعفة الصادرات وجذب الاستثمار الأجنبي أولوية

قال الدكتور حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، إن جذب الاستثمار الأجنبي ومضاعفة الصادرات المصرية، ستكون أولى الملفات التي نعمل عليها خلال الفترة المقبل، من خلال تحسين البيئة الاستثمارية في مصر، بالإضافة إلى حل مشكلات المصدرين، مؤكدا أن ذلك سيحتاج ذلك إلى التعاون والتواصل بين الوزارات.

تفعيل الشباك الواحد

وأكد وزير الاستثمار أهمية تفعيل الشباك الواحد وتسهيل مهمة المستثمر، مشيرا إلى أنه سيجرى مراعاة التنافسية في المنطقة، مع جذب الاستثمار الأجنبي والمحلي بشكل كبير يغطي الفجوات الموجودة.

مضاعفة الصادرات

وتابع: «يجرى فتح أسواق جديدة مع جذب شركات صناعية للتصدير من مصر، وتوفير فرص العمل».