محمود مسلم: التجربة أثبتت أهمية عودة وزارة الاستثمار ودمج السياحة والطيران

تمنى الدكتور محمود مسلم، رئيس لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام في مجلس الشيوخ، رئيس مجلس إدارة جريدة الوطن، عودة وزارة الاستثمار في الحكومة الجديدة، قائلا: «أتمنى عودة وزارة الاستثمار من جديد، ولم يكن يجب أن يتم إلغاؤها، وفي أحد اللقاءات صرح الدكتور مصطفى مدبولي بأنه تم إلغاء وزارة الاستثمار لتسهيل وتيسير فكرة الاستثمار واتباعها لمجلس الوزراء، لكن التجربة أثبتت ضرورة عودتها».

ضبط الأسعار وزيادة الاستثمارات الأجنبية

وأضاف «مسلم»، خلال لقاء ببرنامج «بالورقة والقلم»، المذاع على قناة ten، ويقدمه الإعلامي نشأت الديهي، أنه مطلوب الفترة المقبلة ضبط الأسعار وزيادة الاستثمارات الأجنبية وزيادة الصادرات، مردفا: «نحتاج وزير صناعة قوي ولديه هدف، ويراجع الدكتور مصطفى مدبولي هذا الهدف شهريا».

وتابع: «الدكتور علي المصيلحي وزير التموين رجل فاضل ونشط وصاحب بصمة لكنه قد يخرج من هذا التشكيل نظرا لأننا نحتاج لآليات جديدة لضبط الأسعار بشكل أفضل».

مصر ستصبح مركزا إقليميا للطاقة

وعن إمكانية دمج وزارتي البترول والكهرباء، أوضح: «في معظم دول العالم هذا موجود، وخاصة إننا نتحدث بأن مصر ستصبح مركزا إقليميا للطاقة، كنت أتمنى أيضا أن يكون هناك دمج لوزارتي السياحة والطيران لأن الطيران عنصر مهم في السياحة، الوزير الحالي أحمد عيسى بذل جهدا كبيرا في ملف الطيران ومن الوزراء الذين عملوا بشكل جيد، وحل مشكلات السياحة دائما يأتي من الطيران من خلال توفير طائرات ورحلات جوية وتخفيض أسعار التذاكر، وهذا جهد بذله الوزير خلال الفترة الماضية».