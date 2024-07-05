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حظك اليوم برج الأسد الجمعة 5-7-2024 مهنيا وعاطفيا

كتب:

إسراء حامد محمد
12:16 ص | الجمعة 05 يوليو 2024
برج الأسد

برج الأسد

يتميز مولود برج الأسد بشخصيته القوية والقيادية، لا يسمح للأشخاص الآخرين المحيطين به بفرض سيطرتهم عليه، ولكنه يحب أن يكون هو المتحكم والمسيطر في كافة الأمور، الأمر الذي يجعله يسعى جاهدا ليكون هو القائد في عمله، الأمر الذي يدفعه لمحاولة العمل في وظائف حرة، ويجعله يرغب في إنشاء شركة خاصة به حتى يستطيع أن يكون هو القائد في العمل.

ومن أبرز عيوب مولود برج الأسد أنه لديه شخصية أنانية، يحب إرضاء ذاته على حساب الآخرين، ويحرص مولود هذا البرج دائما على معرفة الحظ اليومي الخاص به، لذلك نوضح من خلال هذا التقرير حظك اليوم برج الأسد الجمعة الموافق 5 يوليو، وفق توقعات خبراء علم الفلك، كالتالي:

حظك اليوم برج الأسد مهنيا

نجاحات كثيرة على وشك التحقيق اليوم بالنسبة لمولود برج الأسد، يكمن حظ مولود هذا البرج اليوم في كيفية انتهاز الفرص المقدمة له.

حظك اليوم برج الأسد عاطفيا

مشاعر حب وتقدير وامتنان تسطير على مولود هذا البرج اليوم تجاه شريك حياته، ما يجعله يسعى لإرضاء الطرف الآخر بتجهيز مفاجآت له.

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بقلم إسراء حامد محمد