وزير الدفاع الإسرائيلي لأسر المحتجزين: نقترب من هدنة في غزة

التقى يوآف جالانت، وزير الدفاع الإسرائيلي، مع عائلات المحتجزين الإسرائيليين المحتجزين في قطاع غزة، بحسب ما كشفت «القاهرة الإخبارية»، والتي نقلت حديث «جالانت» خلال اللقاء، اليوم الخميس، قائلا: «نحن أقرب إلى التوصل إلى اتفاق من أي وقت مضى، قبل شهر كنت متشائمًا بشأن إمكانية التوصل إلى اتفاق قريبًا».

تهديد عائلات المحتجزين

وكانت عائلات المحتجزين الإسرائيليين في غزة هددت بتنظيم مظاهرات مليونية إذا أفشلت حكومة «نتنياهو» صفقة تبادل المحتجزين الجديدة التي بدأت تلوح بالأفق مع الفصائل الفلسطينية بالقطاع، موضحين في بيان رسمي: «لن نسمح لوزراء الحكومة الإسرائيلية بنسف الاتفاق مرة أخرى، وبتخريب صفقة أخرى، وإما العودة الكاملة للمحتجزين أو نزول جميع مواطني دولة إسرائيل إلى الطرق والتقاطعات».

تعليق مسؤول إسرائيلي

وفي الوقت ذاته، أكد مسؤول إسرائيلي، بأن رد حركة حماس الفلسطينية، على بنود صفقة تبادل المحتجزين والأسرى المحتملة، لا يشمل شرط وقف إطلاق النار في المرحلة الأولى من الصفقة.

ونقلت القناة 12 الإسرائيلية، صباح اليوم الخميس، عن المسؤول قوله: رد حماس على الصفقة لا يتضمن شرطًا لوقف إطلاق النار في المرحلة الأولى منها، مضيفًا أنه إذا خرقت الحركة الاتفاق يمكن الانسحاب والعودة للقتال بعد المرحلة الأولى، بحسب «القاهرة الإخبارية».