«الخشت»: أثق في رعاية أسامة الأزهري لبيوت الله ومكافحة التطرف

استقبل الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة، اليوم، بمقر وزارة الأوقاف بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وهنأ «الخشت» الأستاذ الدكتور أسامة السيد الأزهري وزير الأوقاف، بتوليه الحقيبة، وثقة القيادة السياسية فيه وزيرًا للأوقاف.

وقال إن اختيار الدكتور أسامة الأزهري لهذا المنصب المهم، يدل على ثقة القيادة السياسية في كفاءته وخبرته، وعلمه الواسع في إدارة الشؤون الدينية.

وأكد محمد الخشت، أنه يثق في أن الدكتور أسامة الأزهري، سيكون خير سفير للإسلام السمح، ونموذجًا في الحكمة والاعتدال، وسيتحمل مسؤوليته تجاه نشر الوسطية والانفتاح الفكري والإسلام الصحيح، ورعاية بيوت الله، ونشر الوعي الديني، ومكافحة التطرف والفكر المتشدد، وتجديد الخطاب الديني، وترسيخ قيم الإسلام السمحة، وتعزيز السلام والحوار الحضاري بين الأديان والثقافات، مؤكدًا القيمة العلمية للدكتور أسامة الأزهري.

ودعا الدكتور الخشت، للدكتور أسامة الأزهري، أن يوفقه الله في مهمته الجديدة، وأن يُعينه على المساهمة في تحقيق الخير والصلاح والازدهار لديننا الحنيف ولبلادنا الحبيبة.