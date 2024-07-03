بعد أدائه اليمين.. السيرة الذاتية للدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف

أدى الأستاذ الدكتور أسامة الأزهري اليمين الدستورية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسى وزيرا للأوقاف، وفي السطور التالية نستعرض تفاصيل السيرة الذاتية الخاصة به.

أسامة السيد محمود محمد سعد الأزهري

ولد أسامة الأزهري يوم الجمعة، 19 رجب، سنة 1396هجريا، الموافق 16 يوليو، سنة 1976، وحفظ القرآن الكريم، والتحق بالأزهر الشريف.

المؤهلات:

- تخرج في كلية أصول الدين بجامعة الأزهر الشريف سنة 1999 بتقدير ممتاز مع مرتبة الشرف.

- حصل على درجة التخصص (الماجستير) سنة 2005.

- حصل على درجة العالمية (الدكتوراه) سنة 2011 مع مرتبة الشرف الأولى، والتوصية بالطبع والتداول.

- نال درجة الأستاذ المساعد في جامعة الأزهر الشريف سنة 2021.

- عين معيدا بكلية أصول الدين والدعوة الإسلامية بأسيوط سنة 2000.

- عين مدرسا مساعدا بنفس الكلية، ثم انتقل إلى كلية أصول الدين والدعوة بالزقازيق سنة 2005.

- عين مدرسا بكلية أصول الدين والدعوة بجامعة الأزهر فرع الزقازيق سنة 2011.

- عين أستاذا مساعدا بجامعة الأزهر سنة 2021.

* دبلوم في علم النفس التطبيقي من كلية التربية جامعة عين شمس، مع تسجيل درجة الماجستير في نفس التخصص والكلية.

* تسجيل درجة الدكتوراه في القانون العام في الجامعة العالمية بالمملكة الأردنية الهاشمية.

عضويات ومهام:

- مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدينية.

- عضو المجلس القومي لمكافحة الإرهاب والتطرف.

- عضو معين في مجلس النواب المصري ووكيل اللجنة الدينية بالمجلس الموقر من سنة 2015 إلى سنة 2021.

- مستشار فضيلة مفتي الديار المصرية للعلاقات الخارجية والتواصل.

- عضو المنظمة العالمية لخريجي الأزهر.

- عضو لجنة تطوير التعليم الأزهري بمشيخة الأزهر الشريف من سبتمبر 2013 إلى مارس 2014.

- المشرف على مكتب رسالة الأزهر.

- عضو اللجنة العلمية بمركز (التعليم عن بعد)، التابع من دار الإفتاء المصرية.

- عضو مجلس أمناء مؤسسة طابة للبحوث والدراسات الإسلامية في أبو ظبي.

- عضو لجنة أخلاقيات البحث العلمي التابعة لكلية الطب بالقوات المسلحة.

- عضو مؤسسة آل البيت للفكر الإسلامي بالمملكة الأردنية، ومستشار للمؤسسة أيضا، بقرار من ملك الأردن.