إعلام إسرائيلي: توقعات بالتوصل إلى صفقة لتبادل المحتجزين خلال أسابيع

أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، في نبأ عاجل، نقلا عن «إعلام إسرائيلي»، بأن هناك توقعات في إسرائيل بأنه من الممكن التوصل إلى صفقة تبادل للمحتجزين في غضون من أسبوعين إلى 3 أسابيع.

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية عن مصدر سياسي، إن نتنياهو شدد للوفد المفاوض على أن الحرب ستنتهي فقط بعد تحقيق إسرائيل كل أهدافها.

وأضافت وسائل إعلام إسرائيلية، أن نتنياهو يوافق على إرسال مفاوضين إسرائيليين لإجراء مباحثات بعد رد حماس على مقترحات اتفاق التهدئة.