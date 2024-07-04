فلسطينية تحصل على الماجستير من السفارة.. «الطالبة في مصر والمناقشون في غزة»

شهدت سفارة دولة فلسطين في مصر، جلسة مناقشة رسالة ماجستير للطالبة الفلسطينية مريم يحيى أيوب أبو سمرة من قطاع غزة، وذلك عبر تقنية الزووم، مع أعضاء لجنة المناقشة المتواجدين في القطاع، وذلك في ظل حرب الإبادة الجماعية المستمرة على الشعب الفلسطيني.

الطالبة حصلت على درجة الماجستير

وبحسب بيان للسفارة الفلسطينية بالقاهرة فإن الرسالة كانت بعنوان «أثر مساهمة استراتيجيات مصفوفة Ansor في تحسين جودة المنتجات.. دراسة تطبيقية على الشركات الصناعية الغذائية في قطاع غزة» وحصلت الطالبة على درجة الماجستير.

تكونت لجنة الحكم والمناقشة من داخل قطاع غزة من الدكتور محمد فارس مشرفاً ورئيساً، والدكتور رامز بدير مشرفاً والدكتور خليل ماضي مناقشاً خارجياً، وحضر مناقشًا خارجيًا الدكتور مروان الأغا في سفارة فلسطين بالقاهرة، وبحضور الدكتور عمر ميلاد رئيس جامعة الأزهر بغزة، والدكتور إيهاب المصري عميد الدراسات العليا، والدكتورة نهى نجم عميد كلية الاقتصاد والعلوم الإدارية، وناجي الناجي المستشار الثقافي لسفارة دولة فلسطين بالقاهرة ناجي الناجي، وإياد أبوالهنود مسؤول الشؤون الأكاديمية والبحثية بقسم الشؤون الثقافية بالسفارة.

وكان عنوان رسالة الباحثة «أثر مساهمة استراتيجيات مصفوفة Ansor في تحسين جودة المنتجات.. دراسة تطبيقية على الشركات الصناعية الغذائية في قطاع غزة» وحصلت الطالبة على درجة الماجستير.

الحدث يعكس روح التحدي والإصرار التي يتميز بها الشعب الفلسطيني

وأكد ناجي الناجي المستشار الثقافي لسفارة دولة فلسطين بالقاهرة، أن هذا الحدث يعكس روح التحدي والإصرار التي يتميز بها الشعب الفلسطيني، مؤكداً على اهتمام السفارة بدعم الطلبة وتسهيل مهام تحصيلهم العلمي بكل السبل الممكنة، وتيسير سبل التواصل مع المؤسسات الأكاديمية.

وشدد المستشار الثقافي للسفارة على أن هذه المناقشة تبرهن على قوة الإرادة الفلسطينية في مواجهة التحديات وتجاوز العقبات لتحقيق التميز الأكاديمي؛ ويعزز من أهمية التعاون الدولي والمؤسساتي لدعم الطلبة في ظل هذه الظروف الاستثنائية التي يعاني منها أبناء الشعب الفلسطيني.