ظهور عدوى «آكلة الدماغ» في إسرائيل.. تسجيل إصابة جديدة على الشاطئ

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية أن شابًا إسرائيليًا يبلغ من العمر 25 عامًا نقل إلى المستشفى وهو في حالة خطرة، بعد إصابته بالتهاب الدماغ الناجم عن أميبا نادرة، نتيجة احتمالية اتصاله بكائن حي على شاطئ «جاي» في طبريا.

فيروس نادر يأكل الدماغ

وبحسب موقع صحيفة «تايمز أوف إسرائيل» الناطق باللغة الإنجليزية، فإن الشاب كان يتمتع بصحة جيدة، ولكنه أصيب بالأميبا التي في التربة والمياه العذبة الدافئة، مثل البحيرات والأنهار والينابيع الساخنة ويطلق عليها عادةً اسم «آكلة الدماغ» لأنها يمكن أن تسبب عدوى في الدماغ.

ونقلت الصحيفة عن مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها الإسرائيلي، أنّ الإصابة بهذا المرض نادرة للغاية، إذ جرى تشخيص نحو 400 حالة فقط على مستوى العالم، والمرض غالبًا ما يكون قاتلا.

ليست الحالة الأولى في إسرائيل

وتشمل أعراض المرض الصداع والحمى والغثيان والقيء وتيبس الرقبة وأعراض عصبية مثل الارتباك والنوبات والهلوسة، وهي حالة صحية تهدد الحياة وتتطلب عناية طبية فورية.

وهذه ليست الحالة الأولى في إسرائيل، إذ توفى رجل يبلغ من العمر 36 عامًا بسبب التهاب السحايا والدماغ الأميبي الأولي، في أغسطس 2022، وهي نفس العدوى في الدماغ التي تسببها نفس الأميبا.