خبير عسكري: قادة جيش الاحتلال الإسرائيلي يدركون مخاطر التصعيد مع لبنان

قال العميد أكرم سريوي الخبير العسكري والاستراتيجي، إنه لا نية أكيدى لدى رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو، لإنهاء حرب غزة، ما سينعكس بدوره على الجبهة اللبنانية وحزب الله اللبناني.

وتابع خلال مداخلة هاتفية من بيروت لقناة «القاهرة الإخبارية»: رغم الاتفاق مع حماس الوشيك والمحتمل لوقف النار في غزة، إلا أن نتنياهو لا يزال يراوغ، موضحاً: «الإسرائيليون أنفسهم يقولون أنه قد يفسد صفقة المفاوضات ويقلب الطاولة في أي وقت».

أكد أنَّ حماس تبدي مرونة في المفاوضات، بخلاف الجانب الإسرائيلي، فنتنياهو لا يزال يتحدث عن عدم رغبته في إنهاء الحرب على غزة قبل تحقيق أهدافها المزعومة كاملة، والخلاف بين نتنياهو وقادة جيش الاحتلال الذين يريدون إنهاء الحرب وإتمام الصفقة لإدراكهم مخاطر التصعيد مع لبنان وفتح جبهة في الشمال، على عكس نتنياهو المرهون بقاؤه في الحكم باستمرار العدوان على غزة.