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«سوناك»: سأستقيل من رئاسة حزب المحافظين البريطاني بعد نتائج الانتخابات

كتب:

منى صلاح
01:15 م | الجمعة 05 يوليو 2024
سوناك

سوناك

قال زعيم حزب المحافظين البريطاني ريشي سوناك، إنه ينوي الاستقالة من منصبه كرئيس للحزب بعد نتائج الانتخابات البرلمانية، موضحاً: «لن يكون التنحي فوري، لكن عندما تنتهي الترتيبات لاختيار من سيخلفني في المنصب».

وتابع «سوناك»، في كلمته بمؤتمر صحفي نقلته قناة «القاهرة الإخبارية»: «بعد استمراري 14 عاماً في خدمة الحكومة البريطانية، أتحمل مسؤولية فشل حزب المحافظين في الانتخابات البرلمانية، والحزب بحاجه إلى إعادة بناء هياكله بعد الهزيمة في الانتخابات».

وأكد أن هدف حزبه الأساسي كان إعادة الاستقرار الاقتصادي بعد التضخم الكبير لأسباب عدة؛ منها دعم أوكرانيا.

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