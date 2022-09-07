بوتين: انتخابات رئاسة وزراء بريطانيا أبعد ما تكون عن الديمقراطية

وصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء المقترحات لتخفيض أسعار الغاز الروسي بـ«الغبية» - على حد تعبيره -، مشيرا إلى أنّ روسيا ليس لديها أي مشكلة في بيع مواردها من الطاقة.

وأضاف بوتين: «نحن مستعدون للتعاون مع كل الدول في مجال الطاقة»، وأكد في سياق آخر، أنّ انتخابات رئاسة وزراء بريطانيا أبعد ما تكون عن الديمقراطية، وفق نبأ عاجل نقلته شبكة «سكاي نيوز عربية».

تصدير الحبوب الأوكرانية

وفي سياق آخر، قال الرئيس الروسى فيلاديمير بوتين، إنّ معظم صادرات الحبوب التي خرجت من موانئ أوكرانيا، تم تصديرها إلى أوروبا، وليس إلى الدول الفقيرة.

وحذّر بوتين، خلال المنتدى الاقتصادي الشرقي الذي يعقد حاليا في مدنية فلاديفوستوك الروسية، الواقعة في أقصى الشرق، من تفاقم أزمات سوق الغذاء العالمي.