«القاهرة الإخبارية»: غارة إسرائيلية تستهدف مرتفعات جبل الريحان بجنوب لبنان كتب: شريف سليمان 02:18 م | الجمعة 05 يوليو 2024 جنوب لبنان استهدفت غارة إسرائيلية مرتفعات جبل الريحان بالجنوب اللبناني، وفق خبر عاجل أفادت به قناة «القاهرة الإخبارية». تابعو أخر أخبار الوطن علي Google News اقرأ المزيد: حزب الله يعلن مقتل أحد عناصره في قصف إسرائيلي استهدف البقاع الغربي جنوب لبنان إعلام إسرائيلي: إطلاق رشقات صاروخية من جنوب لبنان باتجاه مناطق الجليل الأعلى «القاهرة الإخبارية»: طيران الاحتلال الإسرائيلي يقصف دراجة نارية جنوب لبنان «القاهرة الإخبارية»: قصف مدفعي إسرائيلي على أطراف بلدة العديسة جنوب لبنان طيران الاحتلال الإسرائيلي يشن غارة بصاروخين قرب منطقة بركة الحجر في جنوب لبنان الاحتلال يلقي 6 قذائف ضوئية بأجواء أطراف مارون الراس جنوب لبنان «القاهرة الإخبارية»: «الاحتلال الإسرائيلي» يقصف مواقع لحزب الله في جنوب لبنان جنوب لبنان الجنوب اللبناني غارة قصف إسرائيل بقلم شريف سليمان