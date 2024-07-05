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«القاهرة الإخبارية»: غارة إسرائيلية تستهدف مرتفعات جبل الريحان بجنوب لبنان

كتب:

شريف سليمان
02:18 م | الجمعة 05 يوليو 2024
جنوب لبنان

جنوب لبنان

استهدفت غارة إسرائيلية مرتفعات جبل الريحان بالجنوب اللبناني، وفق خبر عاجل أفادت به قناة «القاهرة الإخبارية».

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بقلم شريف سليمان