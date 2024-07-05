«القاهرة الإخبارية»: استطلاعات الرأي بإسرائيل تعكس انعدام الثقة في الحكومة

قالت دانا أبو شمسية مراسلة قناة القاهرة الإخبارية، إنّ صحيفة معاريف الإسرائيلية أجرت استطلاعًا على مئات من الإسرائيليين لمعرفة توجهاتهم السياسية خلال فترة الحرب، جاء فيه أنّ الخطر يحدق في كل أطياف الحكومة الإسرائيلية سواء يمين أو معارضة.

وأضافت أبو شمسية، في مداخلة مع الإعلامي محمد عبيد مقدم «جولة المراسلين»، على قناة «القاهرة الإخبارية»: «وفقًا لنتائج هذا الاستطلاع، فإنه حتى لو كان هناك تحالف مكون من بنيامين نتنياهو وسموتريتش وإيتمار بن جفير واليمين والحريديم لن يتمكن من تشكيل ائتلاف حكومي».

وتابعت، أنّ نتائج هذا الاستفتاء لا تُقرأ على أنها إنجاز أو تفوق لجانتس، ولكن هناك تقليص للفارق بينه ونتنياهو، ففي أول استطلاع رأي مع بداية الحرب، كان جانتس يتفوق كثيرًا على نتنياهو، لكن هذا الفارق تقلص كثيرا إلى مقعدين في الحكومة بحسب استطلاع معاريف.

وأوضحت، أن هناك انعدام ثقة واضح بين الشارع الإسرائيلي والحكومة ككل، وهذا ما عكسته استطلاعات الرأي الأخيرة التي تقول بأنه لا أغلبية إسرائيلية تقف في صف حزب معين من هذه الحكومة.