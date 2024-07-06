عاجل.. الزمالك يرد على أنباء حرمانه من الجماهير أمام الأهلي بالسوبر الأفريقي

كشف أحمد سالم المتحدث الرسمي لنادي الزمالك حقيقة الأخبار المتداولة بشأن حرمان النادي الأبيض من جماهيره في القمة المرتقبة أمام الغريم الأهلي لحساب كأس السوبر الأفريقي 2024، على خلفية العقوبات الأخيرة المتعلقة با؛داث نهائي الكونفيدرالية.

ومن المقرر أن يلتقي الأهلي بطل دوري ابطال أفريقيا بعد فوزه على الترجي التونسي غريمه الزمالك بطل كأس الاتحاد الأفريقي «الكونفيدرالية» في كاس السوبر الأفريقي 2024، في وقت من المقرر أن يكشف عنه الكاف في وقت لاحق من العام.

أحمد سالم: جماهير الزمالك ستتواجد في مباراة كأس السوبر الإفريقي

وفي تصريحات تليفزيونية قال سالم: «بنسبة 99%، جماهير الزمالك ستتواجد في مباراة كأس السوبر الإفريقي، تنظيم نهائي الكونفدرالية ليس من اختصاص الزمالك بمفرده ولكن من تنظيم الاتحاد القاري».

وتابع: «سنقوم بالاستفسار على هذا الأمر من الكاف، لكن منطقيًا نحن لسنا منظمين المباراة ليتم حرمان الجماهير منها، كما أن العقوبات تكون على جماهير الفريق الذي ينظم المباراة».

وبسؤاله عن موعد باقي المديونية البالغة 39 ألف دولار: «لا يوجد استعجال لدينا لأن فترة القيد ستكون في بداية شهر أغسطس المقبل».