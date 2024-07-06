«الإحصاء»: 9.9% زيادة بأعداد الموفدين للخارج في مهام علمية لعام 2023

أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم السبت، برئاسة اللواء خيرت بركات، النشرة السنوية «الموفدون/ العائدون من الخارج من مهام علمية عام 2023»، حيث أكدت أهم المؤشرات، على أنّ إجمالي الموفـدين للخارج في مهام علمية بلغ 188 موفدا عام 2023، مقابل 171 موفدًا عام 2022 بنسبة زيادة قدرها 9.9%.

إجمالي الموفدون للخارج في مهام علمية

أضاف الجهاز أن إجمالي الموفدون للخارج في مهام علمية خلال الفترة من (2020 ـ 2023) بلغ 569 موفدا، حيث كانت جامعة أسيوط أعلى جامعة من حيث عدد الموفدون من إجمالي أعداد الموفدين خلال تلك الفترة بعدد 57 موفدا، تليها جامعة القاهرة بعدد 55 موفدا، ثم جامعة المنصورة بعدد 47 موفدا، ثم جامعة عين شمس بعدد 42 موفد ثم جامعة طنطا بعدد 41 موفد، وبلغ عدد الموفدين 327 في باقي الجامعات والمؤسسات العلمية، خلال نفس الفترة.

أوضح الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أنّ نوع الدرجات العلمية المراد الحصول عليها للموفدين لعام 2023 ، تمثلت في:

- أبحاث ما بعد الدكتوراه وعدد المتقدمين لها بلغ 28 موفدا، بنسبة 14.9% من إجمالي الموفدين.

- مهمة علمية ما بعد الدكتوراه، بلغ عدد المتقدمين لها 21، بنسبة 11.2% من إجمالي الموفدين.

- دكتوراه من الوطن وبلغ المتقدمين لها 21 موفدا بنسبة 11.2% من اجمالي الموفدين.

- دكتوراه وبلغ عد المتقدمين لها 78 موفداُ، بنسبة 41.5% من إجمالي الموفدين.

- تدريب وبلغ عدد المتقدمين للتدريب 24 موفدين، بنسبة 12.8% من إجمالي الموفدين.

- مشروع أبحاث وبلغ عدد المتقدمين له 4 موفدين، بنسبة 2.1% من إجمالي الموفدين.

- درجة الماجستير، وبلغ عدد المتقدمين لها 12 موفدًا، بنسبة 6.4% من إجمالي الموفدين.

كما أشار الجهاز إلى نوع الدراسات التي حصل عليها الموفودون المصريون للخارج خلال عام 2023، مؤكدًا أن عدد الموفودون للخارج الذين حصلوا على الدراسات العملية بلغ 164 موفدًا، بنسبة 87.2% من إجمالي الموفدين، والدراسات النظرية بلغ 24 موفداً، بنسبة 12.8% من إجمالي الموفدين.