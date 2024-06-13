«الإحصاء»: 26 مليار دولار حجم التبادل التجاري بين مصر ودول مجموعة السبع

كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، عن أن حجم التبادل التجارى بين مصر ودول مجموعة السبع وصل إلى 26 مليار دولار خلال عام 2023 مقابل 31.3 مليار دولار خلال عام 2022، وذلك بالتزامن مع انعقاد مؤتمر قمة دول مجموعة السبع في إيطاليا.

قيمة الصادرات المصرية إلى دول مجموعة السبع

وأشار الجهاز إلى أن قيمة الصادرات المصرية إلى دول مجموعة السبع بلغ 8.6 مليار دولار خلال عام 2023 مقابل 11.4 مليار دولار خلال عام 2022، وجاءت إيطاليا على رأس قائمة أعلى دول مجموعة السبع استيرادًا من مصر خلال عام 2023، وبلغت قيمة صادرات مصر لها 3.2 مليار دولار، تلتها الولايات المتحدة الامريكية 1.9 مليار دولار، ثم المملكة المتحدة 1.2 مليار دولار، وبعدها فرنسا 855 مليون دولار، ثم المانيا 829 مليون دولار، تلتها كندا 522 مليون دولار وأخيرًا اليابان 55 مليون دولار.

أهم المجموعات السلعية المصدرة إلى دول مجموعة السبع خلال عام 2023

ونستعرض أهم المجموعات السلعية المصدرة إلى مجموعة الدول السبع على النحو التالي:

• وقود وزيوت معدنية ومنتجات تقطيرها بقيمة 1.39 مليار دولار.

• ملابس جاهزة بقيمة 1.35 مليار دولار .

• حديد وصلب بقيمة 679 مليون دولار .

• خضر وفواكه بقيمة 674 مليون دولار .

• أسمدة بقيمة 569 مليون دولار .

قيمة الواردات المصرية من دول مجموعة السبع

وبلغت قيمة الواردات المصرية من دول مجموعة السبع 17.4 مليار دولار خلال عام 2023 مقابل 19.9 مليار دولار خلال عام 2022.

وتصدرت الولايات المتحدة الامريكية قائمة أعلى دول مجموعة السبع تصديرًا لمصر خلال عام 2023، وبلغت قيمة واردات مصر منها 5.4 مليار دولار، يليها المانيا 4.1 مليار دولار، ثم إيطاليا 3.2 مليار دولار ثم المملكة المتحدة 1.8 مليار دولار، ثم فرنسا 1.6 مليار دولار، تليها اليابان 809 مليون دولار وأخيرًا كندا 434 مليون دولار .

أهم المجموعات السلعية المستوردة من دول مجموعة السبع خلال عام 2023

• آلات وأجهزة كهربائية بقيمة 3.6 مليار دولار .

• وقود وزيوت معدنية ومنتجات تقطيرها بقيمة 1.9 مليار دولار.

• منتجات الصيدلة بقيمة 1.7 مليار دولار .

• سيارات وجرارات ودراجات بقيمة 1.52 مليار دولار.

• حديد وصلب ومصنوعاته بقيمة 1.51 مليار دولار.

وسجلت قيمة استثمارات دول مجموعة السبع بمصر 8.1 مليار دولار خلال العام المالي 2022-2023 مقابل 7 مليارات دولار خلال العام المالي 2021-2022 .

واحتلت ايطاليا المرتبة الأولى في قائمة دول مجموعة السبع الأعلى استثمارا في مصر خلال العام المالي 2022-2023، مسجلة قيمة استثماراتها في مصر 2.6 مليار دولار يليها الولايات المتحدة الأمريكية 2.3 مليار دولار ثم المملكة المتحدة ملياري دولار ثم فرنسا 591.3 مليون دولار ثم المانيا 355.7 مليون دولار ثم كندا 113.5 مليون دولار وأخيرًا اليابان 68.4 مليون دولار .

كما سجلت قيمة الاستثمارات المصرية في دول مجموعة السبع 7.32 مليار دولار خلال العام المالي 2022-2023 مقابل 7.34 مليار دولار خلال العام المالي 2021-2022.

وجاءت ايطاليا في المرتبة الأولى في قائمة أعلى دول مجموعة السبع في قيمة الاستثمارات المصرية بها خلال العام المالى 2022- 2023 حيث بلغت قيمة استثمارات مصر فيها 3.4 مليار دولار، يليها الولايات المتحدة الأمريكية 1.61 مليار دولار، ثم المملكة المتحدة 1.60 مليار دولار، وفرنسا 284.2 مليون دولار، والمانيا 256.1 مليون دولار، ثم كندا 110.5 مليون دولار وأخيرًا اليابان 43 مليون دولار .

وكشفت بيانات الجهاز عن تسجيل قيمة تحويلات المصريين العاملين بدول مجموعة السبع 2.6 مليار دولار خلال العام المال 2022- 2023 مقابل 3.1 مليار دولار خلال العام المالى 2021-2022، وجاءت الولايات المتحدة الأمريكية في المرتبة الأولى بقائمة أعلى دول مجموعة السبع في قيمة تحويلات المصريين بها خلال العام المالي 2022-2023، وبلغت قيمة تحويلات العاملين بها 1.6 مليار دولار يليها المملكة المتحدة 560 مليون دولار ثم المانيا 129.8 مليون دولار، كندا 118 مليون دولار، وإيطاليا 104.4 مليون دولار ثم فرنسا 79 مليون دولار وأخيرًا اليابان 5.1 مليون دولار.

كما بلغ حجم تحويلات العاملين من دول مجموعة السبع بمصر 128.6 مليون دولار خلال العام المالي 2022-2023 مقابل 137.4 مليون دولار خلال العام المالي 2021-2022 .

واحتلت المملكة المتحدة المرتبة الأولى في قيمة تحويلات الأجانب من دول مجموعة السبع العاملين بمصر، وبلغت قيمة تحويلات العاملين من المملكة المتحدة بمصر 54.9 مليون دولار ثم الولايات المتحدة الأمريكية 30.7 مليون دولار، والمانيا 15.2 مليون دولار، وكندا 11.3 مليون دولار، وفرنسا 9.7 مليون دولار ثم إيطاليا 5.8 مليون دولار، وأخيرًا اليابان 1.1 مليون دولار، فيما بلغ عـدد المصريين المتواجدين بدول مجموعة السبع طبقا لتقديرات البعثة 3.6 مليون مصري حتى نهاية عام 2022.