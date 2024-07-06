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وزير الزراعة يبحث سبل تعميق دور الجمعيات التعاونية في دعم الفلاح

كتب:

محمد أبو عمرة
05:07 م | السبت 06 يوليو 2024
جانب من اللقاء

جانب من اللقاء

بحث علاء الدين فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، مع قيادات الاتحاد التعاوني الزراعي المركزي، سبل تعميق دور الجمعيات التعاونية الزراعية في دعم الفلاحين.

جاء ذلك، بحضور ممدوح حمادة، رئيس الاتحاد التعاوني الزراعي المركزي، وعلي عودة، رئيس الجمعية العامة للائتمان الزراعي، ووليد السعدني، رئيس الجمعية العامة للقطن، وأحمد الشربيني، رئيس الجمعية العامة للبطاطس.

أهمية وصول الدعم لمستحقيه من المزارعين

وأكد وزير الزراعة أهمية وصول الدعم لمستحقيه من المزارعين، خاصة فيما يتعلق بالأسمدة وعمليات توزيعها، فضلا عن إعداد رؤية واضحة لهذا الملف، وتفادي وقوع أية أزمات.

وأشار الوزير إلى أهمية أن يكون للجمعيات الزراعية دور في الإرشاد الزراعي، وتكثيف حملات التوعية للمزارعين، في سبيل زيادة الإنتاجية، وزيادة دخل المزارعين، فضلا عن التوعية بالأساليب الحديثة التي من شأنها ترشيد استخدام مياه الري، والأسمدة، واستخدام المخصبات الحيوية، والعمل على تشجيع المزارعين لاستخدام وسائل الري الحديث.

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