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وزير الزراعة يلتقي عددا من المزارعين في أول يوم عمل بالوزارة

كتب:

محمد أبو عمرة
07:29 م | الخميس 04 يوليو 2024
وزير الزراعة الجديد يستقبل عددا من المزارعين

وزير الزراعة الجديد يستقبل عددا من المزارعين

استقبل علاء الدين فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، عددا من المزارعين، في أول يوم عمل له في الوزارة، والذين حضروا لتهنئته بمناسبة تكليفه وزيرا للزراعة واستصلاح الأراضي.

وأكد فاروق خلال لقائه بهم، أن هناك توجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي، بزيادة الاهتمام بالفلاحين، والتيسير عليهم في الحصول على الخدمات ومستلزمات الإنتاج، والتواصل الدائم والمستمر معهم، للوقوف على المشكلات التي تواجههم والعمل على حلها على الفور.

زيادة الإنتاجية وزيادة دخل المزارع وتحسين مستوى معيشته

واوضح أن هناك اهتماما خاصا بتكثيف الإرشاد الزراعي، في إطار الدعم الفني للمزارعين، بالحقول، لنشر الممارسات الزراعية الحديثة والجيدة للمزارعين، وتقديم كافة التوصيات اللازمة، بهدف زيادة الانتاجية وزيادة دخل المزارع وتحسين مستوى معيشته.

الفلاح المصري هو عصب الإنتاج

وأشار وزير الزراعة الى أن الفلاح المصري هو عصب الإنتاج، وله الدور الأهم والأساسي في إنتاج الغذاء وتحقيق الأمن الغذائي، لافتا إلى أن الدولة حريصة على دعم كل المنتجين والتيسير عليهم.

وأكد فاروق أن الفترة المقبلة ستشهد تواجدا وتفاعلا بشكل كبير مع المزارعين في الحقول ومواقع الإنتاج، من قبل المسؤولين والقيادات، للعمل على حسم أي مشكلات خاصة بالزراعة والمزارعين فورا.

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بقلم محمد أبو عمرة

مسئول ملف شئون رئاسة الجمهورية وملف الزراعة والرى.