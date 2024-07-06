أحمد سعد وجيسون ديرولو في حفل جماهيري بالساحل الشمالي 12 يوليو

يجتمع النجم المصري أحمد سعد، والعالمي جيسون ديرولو في حفل غنائي ضخم بالساحل الشمالي يوم 12 يوليو الجاري، ويشهد الحفل عددا من المفاجئات، كما يشهد حضور جماهيرى كبير.

ووعد النجم أحمد سعد جمهوره بمفاجآت كثيرة في الحفل، حيث يستعد لتقديم أشهرأغانيه، بالإضافة إلى الشو والألعاب النارية والعروض العالمية التي تتميز بها حفلاته، ويتفاعل معها جمهوره.

حفلات أحمد سعد

يذكر أن أحمد سعد أحيا حفلاً غنائياً يوم السبت الماضي ضمن فعاليات الدورة الـ 19 من مهرجان موازين الموسيقي بالرباط، وسط حضور كبير من الجمهور المغربي وعدد من الجاليات العربية، التي حرصت على التواجد قبل الحفل بساعات، وأشعل أحمد سعد الحفل بأغنياته، ومنها: «سيري بينا يا دنيا، وعليكي عيون، ووسع وسع» وغيرها من الأغانى التي تفاعل معها جمهوره ورددوها معه، ورفع سعد خلال الحفل علم المغرب.

وقدم مؤخراً أحمد سعد عدة حفلات في أمريكا وكندا، وحققت نجاحا كبيرا ورفعت شعار كامل العدد، كما أحيا حفل افتتاح كأس عاصمة مصر مؤخراً الذي أقيم على استاد العاصمة الإدارية الجديد، والذي شهد مباراة منتخبي مصر ونيوزيلندا.