سيجار وبرنص وحفلة خاصة.. أحمد سعد يواصل تصدره للتريند فما القصة؟

ما زال المطرب أحمد سعد يحتل القائمة الأولى في منصات مواقع التواصل الاجتماعي وجوجل تريند، في الأيام الأخيرة بتصريحاته عن حياته الشخصية والفنية المستمرة، وكان آخرها طرحه لأغنيته الجديدة «الكيميا راكبة» مع شقيقه الفنان عمرو سعد وغيرها من الأحداث التى جعلته يتصدر التريند من جديد، ونرصدها في السطور التالية.

فيديو كليب الكيميا راكبة

ظهر المطرب أحمد سعد مع شقيقه الفنان عمرو سعد في كليب جديد بعنوان الكيميا راكبة، وسيطر عليه أجواء البهجة والمرح، وهي من كلمات منة عدلي القيعي، وتوزيع إيهاب كولبيكس، وألحان إيهاب عبد الواحد، ولكن توقف الجمهور عند ظهور الفنان أحمد سعد وشقيقه عمرو بالبرنص خلال مشاهد الفيديو كليب.

سيجار وحفلة خاصة

وبعد طرح الفيديو كليب والذي حقق نجاحا جماهيريا كبيرا في ساعات قليلة من طرحه، احتفل أحمد سعد بعيد ميلاد المطربة نيكول سابا خلال مشاركته في حفل خاص على أنغام أغنيته الشهيرة وسع وسع، وكان فى يديه سيجار، مما أثار انتباه الجمهور أيضًا.