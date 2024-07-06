عملية جراحية 4 ساعات.. لقاء سويدان تكشف تطورات حالتها الصحية (فيديو)

كشفت الفنانة لقاء سويدان عن خضوعها لعملية دقيقة في الأمعاء استغرقت 4 ساعات متواصلة، داخل أحد المستشفيات والتي جاءت بعد تحملها الألم لمدة 7 شهور دون أن تعرف السبب المحدد لها.

تطورات الحالة الصحية للفنانة لقاء سويدان

وأضافت سويدان، من خلال مقطع فيديو لها عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أنها تخضع حاليا للرعاية الطبية، موجهة الشكر للجمهور على اهتمامهم بها والدعاء لها.

آخر أعمال لقاء سويدان

وكان آخر أعمال الفنانة لقاء سويدان مشاركتها في مسلسل «الوصفة السحرية»، مع الفنانة شيري عادل، والذى يعرض عبر شاشة قناة DMC ومنصة WATCH IT، وحقق نجاحا جماهيريا كبيرا وتدور أحداثه حول المشكلات الزوجية، وهو من تأليف هاني سرحان وإخراج خيري سالم.