لقاء سويدان تخضع لعملية جراحية (صورة)

أعلنت الفنانة لقاء سويدان خضوعها لعملية جراحية، وذلك في منشور عبر صفحتها الخاصة على منصّة التواصل «فيسبوك».

لقاء سويدان تخضع لعملية جراحية

وشاركت الفنانة لقاء سويدان جمهورها صورة لها في أثناء وجودها بالمستشفى، وعلّقت عليها قائلة: «توكلت على الله أرحم الراحمين، الموعد السنوي للعملية ربنا يقطعها عادة».

يذكر أن الفنانة لقاء سويدان شاركت مؤخرا في مسلسل الوصفة السحرية بجانب عددٍ من الفنانين من بينهم شيري عادل، وكارولين عزمي، وسلوى عثمان، وأحمد فؤاد سليم وعدد آخر من الفنانين.