الفصائل الفلسطينية تقصف مستوطنة سديروت في غلاف غزة كتب: حسن سمير 05:56 م | السبت 06 يوليو 2024 قصف - صورة أرشيفية أعلنت الفصائل الفلسطينية، قصف مستوطنة سديروت بغلاف غزة برشقة صاروخية، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل منذ قليل. تابعو أخر أخبار الوطن علي Google News اقرأ المزيد: «القاهرة الإخبارية»: 10 شهداء في قصف إسرائيلي على منزل في مخيم النصيرات شهيدان وجرحى جراء قصف منزل في دير البلح وسط غزة ارتفاع عدد شهداء قصف الاحتلال على منزل ومستودع لـ«أونروا» وسط غزة إلى 9 أشخاص سقوط 3 شهداء جراء قصف إسرائيلي استهدف خان يونس قصف غزة فلسطين بقلم حسن سمير