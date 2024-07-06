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الفصائل الفلسطينية تقصف مستوطنة سديروت في غلاف غزة

كتب:

حسن سمير
05:56 م | السبت 06 يوليو 2024
قصف - صورة أرشيفية

قصف - صورة أرشيفية

أعلنت الفصائل الفلسطينية، قصف مستوطنة سديروت بغلاف غزة برشقة صاروخية، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل منذ قليل.

 

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