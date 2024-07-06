بيان عاجل من نادي مودرن بشأن وفاة أحمد رفعت وتعرضه لضغوط.. عاجل

نعى نادي مودرن سبورت ببالغ الحزن والآسى الفقيد المرحوم اللاعب أحمد رفعت لاعب النادي، ومنتخب مصر، الذي وافته المنية صباح اليوم، واصفة إياه بأنه «من المواهب المتميزة في ملاعب الكره المصرية، ويشهد له الجميع بُحسن الخلق، بالإضافة لامتلاكه الخبرات المحلية والدولية في التعامل مع أي موقف».

بيان جديد من مودرن سبورت بشأن وفاة أحمد رفعتوقال النادي في بيان: «نادي مودرن سبورت يؤكد بأن جميع ما جرى تداوله على مواقع التواصل الإجتماعي لا يعبر عن الحقيقة، وأن اللاعب لم يتعرض لأي ضغوط سواء داخلية أو خارجية، كما أن اللاعب نال اهتماما وعناية كبيرة من قِبل مجلس إدارة النادي في جميع الأمور وعلى أكمل وجه، وكان ذلك أبسط حق من حقوقه على النادي لكونه فردا من أفراد العائلة داخل النادي ومجلس إدارته».

وأضاف: «ختاماً نطلب ونهيب من جميع المتعاملين في مجال الرياضة والإعلام وباقي أفراد الشعب المصري بالدعاء له بالرحمة والمغفرة وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان».

كان نادي مودرن سبورت، أعلن في بيان سابق، أن لاعب فريقه الأول، قضي إثر تدهور حاد في حالته الصحية عقب إصابته بأزمة قلبية قبل حوالي 4 أشهر.